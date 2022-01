Taça da Liga: Troféu é objetivo do Benfica, mas "não salva a época"

Questionado sobre se a conquista do troféu salva uma época, em que os 'encarnados' já estão a nove pontos do líder do campeonato, o FC Porto, e eliminados da Taça de Portugal, o técnico foi perentório e admitiu que "o principal objetivo" do clube continua a ser a I Liga.



"Não! A conquista da Taça da Liga não vai salvar a época. O principal objetivo é a Liga portuguesa. No nosso ponto de vista, ainda estamos envolvidos nessa luta. Temos consciência das dificuldades, mas ainda estamos envolvidos", atirou o técnico.



No entanto, Veríssimo lembrou que, "tendo em conta o momento, o foco (da equipa) tem de ser o jogo com o Boavista" e que a Taça da Liga é uma competição que o Benfica tem "como objetivo principal conquistá-la", mas frisou que esta "não tem mais nem menos importância em função da classificação" no campeonato.



"Recuando ao início desta época, e tendo em conta as aspirações e objetivos da grandeza deste clube, a importância é a mesma. Vamos para esta competição, começando já amanhã (terça-feira), no jogo com o Boavista, com o intuito de a vencer", sustentou.



O adversário das meias-finais é, segundo Veríssimo, "uma equipa muito competente e bem orientada" por Petit, pelo que o treinador espera "uma tarefa difícil", mas sublinhou a sua confiança no "processo de treino" e na "reposta muito positiva dos jogadores".



"Sabemos que temos dois jogos pela frente que certamente serão difíceis, mas acreditamos muito no que temos vindo a fazer, na qualidade dos jogadores e no trabalho que têm feito todos os dias. Portanto, vamos com o sentimento positivo para esta competição e já para o jogo de amanhã (terça-feira), com o Boavista", comentou.



E o trabalho da equipa contou hoje com a presença de Henrique Araújo, avançado da equipa B que foi chamado para colmatar as ausências de Seferovic (lesionado) e Darwin (ausente na seleção do Uruguai).



O técnico não se coibiu de comentar a chamada do jovem jogador, de 20 anos, que já foi por si orientado na equipa secundária, e colocou-o no mesmo patamar de "todos os que fazem parte da formação do clube".



"Reconhecendo que há qualidade e havendo uma necessidade, neste caso específico na posição de avançados, sentimos a necessidade de chamar mais um. Nesta lógica, olhando para os jogadores da equipa B, sentimos que o Henrique (Araújo) estaria preparado para dar essa resposta", explicou.



De resto, o técnico, que também não vai poder contar com Otamendi, que se encontra ao serviço da seleção da Argentina, desvalorizou as 'baixas' e lembrou que isso pode ser uma oportunidade para outros jogadores mostrarem o seu valor.



"A ausência de alguns jogadores é uma oportunidade para outros, assim como quando algum se lesiona, não podendo dar o seu contributo à equipa, abre uma oportunidade para outro jogador, como foi o caso do Henrique (Araújo), para treinar ou jogar. E nós temos de estar preparados para isso", concluiu o técnico dos 'encarnados'.



O Benfica defronta o Boavista na terça-feira, às 19:45, na primeira meia-final da Taça da Liga de futebol que se disputa no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).



O clube da Luz é o recordista de títulos da competição, com sete troféus conquistados, mas não a vence desde a época 2015/16, última vez em que alcançou a final, na qual bateu o Marítimo por 6-2.