Taça de Portugal. Mafra afasta primodivisionário Moreirense

Os "cónegos" adiantaram-se por Ian Matheus, aos 26 minutos, e viram-se em vantagem numérica em campo com a expulsão de Gui Ferreira, aos 33, por segundo amarelo.



A equipa mafrense ainda igualou na primeira metade, através de uma grande penalidade convertida por Bura, aos 42, tendo completado a reviravolta na fase final da partida, com golos de Pedro Barcelos, aos 79, e de Andrezinho, aos 85.



O Mafra, do segundo escalão, junta-se nos quartos de final da Taça de Portugal aos primodivisionários Sporting, Tondela e Portimonense e ao Leça, única equipa do quarto escalão nesta fase.