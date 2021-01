Taça de Portugal - Programa de oitavos de final, quartos de final e meias-finais

- Oitavos de final (12 a 14 jan):



Jogo 1: Fafe (CP) - Belenenses SAD (I)



Jogo 2: Estrela da Amadora (CP) - Benfica (I), 0-4



Jogo 3: Rio Ave (I) - Estoril Praia (II), 1-2



Jogo 4: Sporting de Braga (I) - Torreense (CP), 5-0



Jogo 5: Marítimo (I) - Sporting (I), 2-0



Jogo 6: Moreirense (I) - Santa Clara (I), 1-2



Jogo 7: Gil Vicente (I) - Académico de Viseu (II)



Jogo 8: Nacional (I) - FC Porto (I), 2-2 (2-4 ap)



- Quartos de final (27 a 29 jan):



Jogo 9: Benfica - Vencedor do jogo 1



Jogo 10: Vencedor do jogo 7 - FC Porto



Jogo 11: Marítimo - Estoril Praia



Jogo 12: Sporting de Braga - Santa Clara



- Meias-finais (1.ª mão - 09 a 11 fev):



Vencedor do jogo 12 - Vencedor do jogo 10



Vencedor do jogo 11 - Vencedor do jogo 9



- Meias-finais (2.ª mão - 02 a 04 mar):



Vencedor do jogo 10 - Vencedor do jogo 12



Vencedor do jogo 9 - Vencedor do jogo 11