Taça de Portugal. Stevy do BC Branco é o rei dos golos na competição

O jogador, de nacionalidade holandesa, fez três jogos na “prova rainha” do futebol nacional tantos quanto o seu clube – Sport Benfica e Castelo Branco – e marcou seis golos nos desafios com o Elétrico de Ponte de Sor, Olhanense e Loures, o que dá uma média de dois por jogo.Stevy, de 25 anos, já leva 13 encontros realizados com a camisola das “águias beirãs” e curiosamente derrotou na Taça o seu anterior clube, o Olhanense.O ponta-de-lança antes de chegar a Castelo Branco jogou em Portugal nas equipas do Olhanenses e Leixões. Antes atuou em vários clubes belgas com destaque para o Gent, o mais conhecido.

Em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, o "calmeirão", de 1,84m, falou da felicidade em ter marcado os seis golos na Taça a que se juntam mais quatro no campeonato, o que perfaz a marca de 10 tentos já apontados esta época e só superada pelos 12 que marcou na última época ao serviço do Olhanense.









Stevy, como é tratado pelos companheiros de equipa, define-se como um jogador que segura bem a bola e é forte no um contra um.O homem golo da equipa albicastrense quer ajudar a sua equipa a conseguir o maior número de vitórias no campeonato e quem sabe (!) ser o melhor marcador da competição.O holandês tem um sonho “jogar na ‘Premier League’ e poder ganhar uma ‘Champions’ para além de representar a seleção da Holanda".Quanto aos seus ídolos da infância até ao presente cita quatro nomes: “Thierry Henry, Drogba, Lukaku e Mbappé”.