Taça. Famalicão, V. Setúbal, Leixões, Nacional, Beira-Mar e Rabo de Peixe nos "oitavos"

A equipa açoriana de Rabo de Peixe permanece em prova e é uma das surpresas dos "oitavos". Venceu esta tarde a Sanjoanense, por 2-0, com golos de Lucas Reis e Rafael Benevides.

O Beira-Mar do Tarrafal frente ao Pevidém terminou com um resultado a favor dos visitados por 3-Carlitos, Leandro Vieira, Bruno Alves e Jorginho festejaram os golos.





O Leixões eliminou o Farense por 3-1, com golos de João Oliveira e Ricardo Valente, que "bisou" na partida e assim qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol neste e embate entre equipas da II Liga.



O Nacional está apurado após vencer na Madeira o Tondela, ambas da II Liga, por 1-0 graças a um golo de Dudu, na marcação de um penálti.





O encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal decorreu no Estádio do Marítimo, uma vez que os 'alvinegros' foram punidos com um jogo de interdição do seu estádio devido a um processo disciplinar por não ter cumprido com as normas relativas à covid-19, no encontro ante o Estoril Praia, para a Taça da Liga da época passada.



O Pêro Pinheiro não resistiu ao V. Setúbal e perdeu em casa por 1-4. José Varela e Gabriel Lima marcaram os golos.O mesmo resultado no Famalicão-Dumiense, do Campeonato de Portugal, 4-1, com golos de Jhonder Cádiz, Zaydou Youssouf, Colombatto) e Rashid.