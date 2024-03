Técnico do Rio Ave quer equipa a desafiar-se para vencer Sporting de Braga

“Vamos procurar mostrar a nossa competência e qualidade. Temos recuperado na tabela e, jogando e casa, é mais uma oportunidade e um desafio à nossa ambição de melhorar, até porque temos feito bons jogos contra as equipas que estão em cima”, disse Luís Freire.



Apesar da confiança, o treinador dos vila-condenses reconhece as dificuldades perante um adversário que vem de três vitórias no campeonato, e não sofre golos há duas jornadas consecutivas.



“É um adversário muito forte, que está a três pontos do terceiro lugar. Ofensivamente tem muita qualidade e temos de contrariar esse poder de finalização do Braga e a sua organização. Estamos preparados para vários cenários, nomeadamente para lidar com a capacidade de pressão do adversário, mas temos de o desafiar”, partilhou Luís Freire.



O técnico recordou que no jogo da primeira volta os bracarenses venceram como um golo já nos descontos, mas lembrou que, já recentemente, o Rio Ave impôs empates ao FC Porto e Sporting.



“Até dezembro tínhamos feito 12 pontos, mas desde janeiro já fizemos 11. Já éramos competitivos, mas agora temos mostrado ainda mais essa capacidade. A chegada de novos jogadores ajudou o grupo a ter mais soluções e a sermos uma equipa diferente com mais argumentos, mais soluções e mais capacidade", disse o técnico do conjunto da foz do Ave.



Luís Freire prometeu, por isso, um “Rio Ave a querer superar-se e mostrar o seu valor”, garantindo uma equipa “a dar luta ao Sporting de Braga com o objetivo de conquistar os três pontos”.



O conjunto de Vila do Conde, que não vence há três jornadas, mas vem de dois empates consecutivos, sendo a equipa do campeonato com mais empates (11), algo que não incomoda o treinador.



“Começámos a época com dificuldades, mas temos recuperado, também com o contributo desses empates. Há equipas que estão piores porque perderam em vez de empatarem. Houve igualdades onde achei que merecíamos mais, mas outras em que não me incomodaram. Num campeonato equilibrado é importante vencer, mas também ir pontuando”, analisou Luís Freire.



Para este jogo com os bracarenses, o treinador ainda não pode contar com o avançado André Pereira, que recupera de lesão.



O Rio Ave, 13.º classificado com 23 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 49, no sábado, às 18:00, num encontro da 25.ª ronda que vai ter arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.