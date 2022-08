Técnico do Vizela espera I Liga “mais competitiva e exigente”

Na antevisão ao encontro com o Rio Ave, da primeira jornada, marcado para sábado, o técnico de 51 anos realçou que a formação vizelense tem de melhorar “a eficácia, o controlo do jogo e a solidez defensiva” para superar o 14.º lugar de 2021/22, num campeonato que prevê “difícil”.



“Tivemos uma pré-época que correu dentro da normalidade. A equipa foi correspondendo aos desafios lançados. (…) Esta I Liga será muito mais competitiva e exigente, com um nível superior ao do ano passado”, realçou, ao projetar o duelo marcado para as 15:30, em Vila do Conde.



Como vê cada jogo como “oportunidade para conquistar os três pontos”, Álvaro Pacheco pediu uma equipa “ambiciosa”, “corajosa” e “determinada” para a primeira deslocação da época, mas também ciente da importância de se controlar os ritmos do jogo.



“Temos de estar no limite, mas também de ter um controlo emocional muito grande. No primeiro jogo, há sempre adrenalina e temos de ser capazes de controlar isso frente a um adversário muito competitivo”, avisou.



Além de “competitivo”, o Rio Ave é, para Álvaro Pacheco, uma “equipa de I Liga”, que, apesar da passagem pelo segundo escalão em 2021/22, joga “junta há vários anos” e apresenta “uma dinâmica bem vincada”, sob o ‘cunho’ do treinador Luís Freire.



O Vizela vai contar com, pelo menos, 600 adeptos em Vila do Conde, que esgotaram os bilhetes enviados pelo Rio Ave, e o treinador frisou que a “envolvência entre adeptos, clube, cidade e concelho” se deve refletir no “espírito da equipa”, sendo “uma grande arma para um campeonato difícil”.



O Vizela defronta o Rio Ave, em encontro da primeira jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 15h30 de sábado, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, com arbitragem de Gustavo Correia.