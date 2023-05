Telmo Arcanjo do Tondela sofre rotura de ligamento

Telmo Arcanjo, de 21 anos, saiu de maca no último jogo da época em casa, da 33.ª jornada, na receção ao FC Porto B, ainda na primeira parte (36 minutos), depois de ter “sofrido uma entorse no joelho direito”.No final do jogo, Tozé Marreco dizia aos jornalistas que “não era justo que fosse alguma coisa de grave”, deixou a esperança de “ser só um susto” e afirmou que o clube aguardava o resultado dos exames.”, informa o Tondela num comunicado de imprensa.A cumprir a quarta época no Tondela, o clube escreve que Telmo Arcanjo “”.O lateral esquerdo “tem agora um novo obstáculo pela frente”, afirma o clube, que escreve que tem “a certeza” que “o vai tornar ainda mais forte”.O Tondela, que visita o já promovido Farense na 34.ª e última jornada do campeonato, o Tondela soma 40 pontos e situa-se na 11.ª posição da tabela da II Liga de futebol.