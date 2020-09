Tiago Mesquita é o sétimo reforço no Académico de Viseu

Tiago Mesquita, de 29 anos, era um jogador livre depois de ter terminado contrato com o Feirense, clube que representou nas duas últimas épocas, nas quais fez 28 partidas oficiais.



O atleta, que dividiu a formação por Trofense e Ribeirão, passou ainda por clubes como Freamunde e Boavista, tendo ainda uma experiência de duas épocas no futebol espanhol, ao serviço do Alavés.



Tiago Mesquita é o sétimo reforço do Académico de Viseu, juntando-se ao lateral direito Joel Pereira (ex-Casa Pia), ao médio defensivo Sena Yang (ex-Sporting de Braga), ao médio ofensivo André Carvalhas (ex-Cova da Piedade) e aos avançados Paul Ayongo (ex-Mafra), Yuri Araújo (ex-Penafiel) e João Vasco (ex-Olhanense).



O Académico de Viseu prossegue a preparação para a nova época na II Liga de futebol, na qual se vai estrear frente ao Mafra, no sábado, pelas 15:30, depois de três casos positivos de covid-19 no plantel terem levado a autoridade da saúde local a não autorizar a realização do jogo frente à Académica de Coimbra, agendado para o passado sábado, da primeira jornada da II Liga.