Tondela contrata defesa sérvio Marko Petkovic

", anuncia a SAD.Segundo a mesma fonte, Marko Petkovic é internacional A pela seleção da Sérvia e no currículo conta com dois títulos de campeão sérvio ao serviço do Estrela Vermelha.

Na Rússia, diz o comunicado, conquistou também uma Supertaça com a camisola do Spartak de Moscovo, clube que representou nas últimas duas temporadas.





O internacional sérvio foi, em 2014, dado como certo no Sporting.



Marko Petkovic já irá participar dos treinos de sábado do Tondela sob o comando de Natxo González e é o primeiro reforço do clube neste mercado de inverno.