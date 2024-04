Tondela e Benfica B empatam a uma bola

Daniel dos Anjos, que já representou os 'encarnados', entrou no jogo a marcar, aos dois minutos, e no início da segunda parte, aos 46, Diogo Spencer igualou o marcador e fechou o resultado.



O Tondela entrou a marcar, com Daniel dos Anjos a colocar, com a cabeça, a bola no fundo da baliza, com assistência de Tiago Almeida, após um trabalho de equipa.



O Benfica B tentou reagir ao golo, mas sem grande sucesso. Pressionou mais, mas a defesa da casa não permitiu criar oportunidades e foi do pé de Prestianni (29 e 43) que saíram os dois - e únicos - remates de maior perigo na primeira parte.



Daniel dos Anjos (32) perdeu uma oportunidade de aumentar a vantagem no marcador, ao falhar uma grande penalidade, e na segunda parte, foi o Benfica B que entrou a marcar, com Diogo Spencer (46) a rematar cruzado para o fundo da baliza, do lado esquerdo de Léo, que não teve qualquer hipótese de defesa.



O Benfica B entrou mais forte na segunda parte, e de dois em dois minutos tentou concretizar, com os dois primeiros a serem defendidos por Yaya Sihtole (62) e Ricardo Alves (63) e depois Prestianni (64) e Pedro Santos (66, 68, 69) a rematarem ao lado.



Depois da sequência perigosa, junto da baliza de Léo, a formação de Sérgio Gaminha reagiu, mas não conseguiu aumentar a vantagem no marcador. Abdoulaye Ba (90+3) acabou por protagonizar o lance mais perigoso, na marcação de um livre, mas sem sucesso.



O jogo ficou marcado pelo regresso, no Tondela, de Abdoulaye Ba, que se tinha lesionado na jornada 21, em fevereiro, em casa do Belenenses, também de Xavier, igualmente lesionado, mas em casa do Torreense, na jornada 26, em março.



Com este empate, o Tondela soma 46 pontos e subiu ao quinto lugar, enquanto o Benfica B chegou aos 38 pontos e manteve o 13.º.



Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Benfica B, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Daniel dos Anjos, 02 minutos.



1-1, Diogo Spencer, 46.



Equipas:



– Tondela: Léo, Tiago Almeida (Bebeto, 81), Luís Rocha, Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Yaya Sithole (Ceitil, 73), Hélder Tavares (Cícero 73), Rui Gomes (Xavier, 62), Costinha, Luan Farias (Pedro Maranhão, 81) e Daniel dos Anjos.



(Suplentes: Ricardo, Bebeto, Ceitil, Cuba, Lucas Mezenga, Cícero, Xavier, Pedro Maranhão e Roberto).



Treinador: Sérgio Gaminha.



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Diogo Prioste, Nuno Félix (Rafael Luís, 78), Gerson Sousa (Pedro Santos, 49), João Rego (João Tomé, 87), Prestianni (Hugo Félix, 78) e Cauê dos Santos (Gustavo Varela, 87).



(Suplentes: Pedro Souza, João Tomé, Lenny Lacroix, Zan Jevsenak, Pedro Santos, Rafael Luís, Henrique Pereira, Hugo Félix e Gustavo Varela).



Treinador: Nélson Veríssimo.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Santos (88) e Rafael Luís (90+2).



Assistência: 1.317 espetadores.