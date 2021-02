Tondela e Marítimo procuram a `redenção` no fecho da jornada

Os beirões, que seguem no 13.º lugar, com 18 pontos, vêm de duas derrotas na prova, ambas fora de casa, com Paços de Ferreira (2-1) e Rio Ave (2-1), mas, por outro lado, ganharam os últimos três encontros em casa.



Já o Marítimo, que surge logo abaixo do Tondela, com 17 pontos, está a atravessar a pior fase da temporada, com cinco desaires consecutivos, quatro dos quais na I Liga e outro que resultou na eliminação da Taça de Portugal, perante o Estoril Praia.



As duas formações estão a curta distância dos lugares de despromoção, ocupados por Famalicão e Boavista, ambos com 15 pontos, e do posto que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, no qual está o Gil Vicente, com 16.



A I Liga é liderada pelo Sporting, que na segunda-feira venceu o Paços de Ferreira por 2-0 e soma 51 pontos, mais 10 do que o segundo classificado, FC Porto.



Programa da 19.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 fev:



Famalicão - Belenenses SAD, 0-0



- Sábado, 13 fev:



Nacional – Farense, 2-3.



Vitória de Guimarães - Rio Ave, 1-3.



FC Porto – Boavista, 2-2.



- Domingo, 14 fev:



Portimonense - Gil Vicente, 4-1



Santa Clara - Sporting de Braga, 0-1



Moreirense – Benfica, 1-1



- Segunda-feira, 15 fev:



Sporting - Paços de Ferreira, 2-0



- Terça-feira, 16 fev:



Tondela – Marítimo, 17:45