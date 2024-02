Tondela e Paços de Ferreira empatam com golos marcados na primeira parte

Luan Farias inaugurou o marcador, aos 11 minutos, de cabeça, na receção de um cruzamento de Hélder Tavares, e Pedro Ganchas, aos 42, igualou o marcador na sequência de um canto.



Em Tondela, o primeiro remate foi do Paços de Ferreira, com Rui Fonte, logo aos quatro minutos, a disparar rasteiro para as mãos do guarda-redes Ricardo, mas foi a equipa da casa quem acabou por inaugurar o marcador, com Luan Farias (29) a cabecear para o interior da baliza de Marafona.



A formação de Ricardo Silva não conseguiu reagir de imediato à desvantagem, com o Tondela a pressionar e a tentar aumentar a vantagem no marcador com remates de Luís Rocha, Xavier e Roberto, mas sem grande perigo.



Já perto do intervalo, Pedro Ganchas (42) igualou o marcador na sequência de um canto marcado por Welton Júnior, levando o Paços de Ferreira para o descanso empatado a uma bola.



Na segunda parte as equipas mantiveram algum equilíbrio em campo, a tentarem chegar à vantagem, mas sem sucesso, tendo em conta que os lances criados não representaram grande perigo.



Com este empate, o Tondela acumulou 30 pontos e manteve-se na sexta posição, enquanto o Paços de Ferreira somou 26 e subiu ao nono lugar da tabela classificativa da II Liga.