Tondela soma segunda vitória na I Liga ao bater Belenenses

Lusa 22 Out, 2017, 18:11 / atualizado em 22 Out, 2017, 18:15 | Futebol Nacional

Hélder Tavares, aos 71 minutos, e Murilo, aos 86, apontaram os tentos do conjunto de Pepa, que atuou toda a segunda parte em superioridade numérica, devido à expulsão do sueco Robert Person, quase em cima do intervalo, aos 45+1.

Com este resultado, o Tondela subiu, provisoriamente, ao 12.º lugar, com nove pontos, enquanto o Belenenses manteve-se no oitavo, com 13.