Torneio solidário a favor dos bombeiros voluntários

Os jogos decorrem esta sexta-feira no estádio João Cardoso em Tondela e no sábado no Fontelo em Viseu.



Amanhã (sexta-feira) jogam-se as meias-finais com o Académico de Viseu, líder da segunda liga frente ao Mortágua, do campeonato de Portugal, e o Tondela da primeira liga frente ao Lusitano de Vildemoinhos do campeonato de Portugal.



No dia seguinte realiza-se a final.



Para José Alberto Ferreira presidente da Associação de Futebol de Viseu a receita não será significativa mas fica o gesto do futebol viseense.



Isto depois dos jogos solidários da seleção nacional de futebol que renderam mais de 700 mil euros.