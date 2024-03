Treinador Artur Jorge analisa futuro pós-Braga

O treinador de futebol Artur Jorge admitiu que no fim do contrato com o Sporting de Braga, onde está “extremamente satisfeito”, vai com “toda a certeza” orientar outro clube, seja em Portugal ou no estrangeiro.

“Irei defender outro clube com toda a certeza, porque, como tenho dito, tenho contrato com o Sporting de Braga até 2025. Cada dia que passa, mais próximo estarei da minha saída, porque é o final de contrato”, assumiu Artur Jorge.



Aos jornalistas, o treinador defendeu que “também fruto daquilo que tem sido o trabalho feito, daquilo que têm sido as conquistas” alcançadas, “seguramente” e “com toda a certeza (terá) a oportunidade para poder trabalhar noutros clubes”.



“Quando essa oportunidade surgir, cá estaremos para poder então fazer o mesmo de sempre: dar o melhor, ter a ambição e continuar a ganhar”, completou.



Artur Jorge falava aos jornalistas à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), onde participou com Paulo Sousa e José Luís Mendes no painel sobre “Treino em contexto de alto rendimento”.



Questionado sobre se o futuro será em Portugal ou fora, Artur Jorge admitiu não saber, mas mostrou-se disponível para as duas possibilidades, apesar de, atualmente, o foco ser o Sporting de Braga, que ocupa o quarto lugar da I Liga de futebol.



“Neste momento, estou extremamente satisfeito, muito contente por continuar a servir o Sporting de Braga e é nesse sentido que eu até 2025 olho para o meu futuro imediato”, reforçou.



Quanto à atual ambição, é “muito clara, a de continuar a ajudar o Sporting de Braga a ganhar” como tem ganho.



Aos jornalistas falou ainda no percurso dentro do Sporting de Braga, como jogador e como treinador, e reconheceu que chegou ao patamar máximo, porque o clube acreditou nele.



Artur Jorge defendeu que “persistência, competência e aquilo que é o autoconhecimento” serão “sempre fatores determinantes para os treinadores” progredirem ou “tentarem estar num patamar mais alto”.



O Fórum da ANTF decorreu em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e contou com a presença de mais de 1.100 treinadores de futebol e futsal, sendo o “mais participativo de sempre”, disse à agência Lusa o presidente, José Pereira.