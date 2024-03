Treinador do Gil Vicente quer trazer pontos do reduto do Sporting de Braga

Os gilistas registam por empates as últimas três rondas, enquanto os vizinhos de Braga interromperam com o empate em Vila do Conde, diante do Rio Ave (0-0), três vitórias consecutivas.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida em Braga, o técnico considerou que o facto de os gilistas terem pontuado nos últimos três jogos traz confiança, lamentando as oportunidades desperdiçadas diante do Desportivo de Chaves, na última ronda, em casa (0-0).



Vítor Campelos notou ainda que o Gil Vicente se sente melhor e costuma “fazer bons jogos” a jogar contra equipas que “jogam mais abertas”, como é o caso do Sporting de Braga, do que com as que apresentam “um bloco muito baixo”.



O treinador gilista anteviu “um bom jogo” na ‘pedreira’, à semelhança do que se passou na primeira volta, com um empate a três golos.



“Foi um jogo muito intenso, com incerteza no resultado até ao fim e prevejo que volte a ser um bom jogo entre duas equipas que procuram jogar para ganhar. Sabemos das valias do Sporting de Braga e do seu plantel, preparámo-nos para fazer um bom jogo, respeitando o adversário, mas queremos pontos, se possível os três pontos”, disse.



O Gil Vicente, oitavo classificado, com 28 pontos, lidera um conjunto de 10 equipas separadas por sete pontos – o Vizela, 17.º e penúltimo, tem 21 pontos - e Vítor Campelos antevê uma luta intensa até ao final da temporada pela manutenção.



“Isto é uma maratona, as equipas estão separadas por poucos pontos. Sabemos que, mesmo ganhando, vamos continuar no oitavo lugar, mas queremos olhar mais para cima. Falta um percurso para os 35 pontos, que são os que julgo que consolidam as equipas [na I Liga]. Ainda nos faltam alguns. Entramos sempre para ganhar, mas queremos sempre amealhar pontos”, disse.



Vítor Campelos comentou ainda as notícias dos últimos dias sobre um alegado interesse do Sporting de Braga em Daniel Sousa, treinador do Arouca, para a próxima época.



“Sabemos que as notícias vão saindo sobre situações que podem ou não acontecer, mas da mesma forma que possa ser um aspeto menos positivo falar-se disso neste momento, também li que pode haver interesse do Spartak de Moscovo e o Artur Jorge tem que estar satisfeito por clubes de renome internacional estarem interessados nos meus serviços”, disse.



Depú, castigado, é baixa certa, tal como Kritciuk, Zé Carlos, Kiko Pereira e Afonso Moreira, lesionados.



Gil Vicente, oitavo classificado, com 28 pontos, e Sporting de Braga, quarto, com 50, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.