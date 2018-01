Treinador do Rio Ave descarta favoritismo na Taça frente ao Desportivo das Aves

Lusa 09 Jan, 2018, 16:28 | Futebol Nacional

O técnico dos vila-condenses descartou a ideia que a sua equipa parte em vantagem para este desafio depois ter eliminado, em rondas anteriores da competição, adversários como Sporting de Braga e Benfica.



"Nem o Rio Ave, nem o Aves têm o favoritismo para este jogo. São duas equipas com um conjunto de jogadores de qualidade", apontou Miguel Cardoso.



Treinador da formação da foz do Ave reconheceu, ainda assim, que sua formação "têm naturais expectativas de chegar à final, depois de ter superado algumas as eliminatórias", mas classificou este duelo de "grande grau de dificuldade".



"Qualquer atitude de menor atenção ou sobranceria no jogo desvia-nos do nosso objetivo. Temos um grau de responsabilidade grande, mas sabemos que no outro lado estará uma equipa com igual propósito e que respeitamos", afirmou.



Miguel Cardoso considerou que "o real valor do Desportivo das Aves não é condizente com a tabela classificativa do campeonato [14.º classificado]", e considerou que a sua equipa tem de ser "racional" para seguir em frente na Taça de Portugal.



"É fundamental desligarmos de alguns aspetos de emotividade e sermos mais racionais para não nos desviar do que temos de fazer. Estudámos o adversário e temos consciência do que vamos encontrar", reiterou.



O treinador do Rio Ave vincou a ideia que "a equipa está focada apenas nesta partida", evitando fazer conjunturas sobre as meias-finais da competição, nas quais o vencedor deste duelo irá encontrar um adversário dos escalões não profissionais [Caldas ou Farense].



"Temos a consciência que a Taça de Portugal é pródiga em surpresas e só com responsabilidade se pode almejar a presença na final. Mas, para isso, ainda temos de vencer este jogo e passar, depois, a seguinte eliminatória".



O treinador dos vila-condense, que tal como prática não vai divulgar a lista de convocados, reconheceu que plantel está com algumas limitações em termos de lesões, e que só perto da hora de jogo terá certezas sobre a disponibilidade de alguns atletas.



Cássio, Nadjack, Guedes, Yazalde estão limitados devido a lesões, assim como Rúben Ribeiro, anunciado recentemente como reforço do Sporting, mas que continua em dúvida.



O Rio Ave recebe na quarta-feira o Desportivo das Aves, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para as 19:00.