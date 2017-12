Treinador do Rio Ave não antecipa facilidades na receção ao Moreirense

Lusa 07 Dez, 2017, 17:24 / atualizado em 07 Dez, 2017, 17:24 | Futebol Nacional

Os vila-condenses seguem na parte superior da tabela, na luta pelos lugares de acesso às provas europeias, enquanto o Moreirense tenta deixar as posições de despromoção. Apesar dos diferentes momentos, o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, não antevê que tal tenha influência nesta partida.



"O jogo não é entre duas equipas que estão distanciadas na tabela classificativa. Isso é só o lado teórico da abordagem, porque, na prática, o Moreirense é uma equipa competente, que tem vindo a crescer", analisou Miguel Cardoso.



Por isso, o treinador do conjunto da foz do Ave aponta que "só um Rio Ave competente poderá conseguir um bom resultado" neste desafio, não assumindo qualquer favoritismo para a sua equipa.



"Queremos fazer um jogo afirmativo, mas não somos nem mais, nem menos, obrigados a ganhar em função de quem é o adversário ou da situação pontual ou emocional de quem defrontamos", apontou.



Nesse contexto, Miguel Cardoso antevê "um jogo disputado entre duas equipas que vão tentar fazer o melhor possível", assumindo o compromisso da sua equipa em "estar com concentração máxima neste desafio", sem pensar, por exemplo, no embate com o Benfica, na quarta-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal.



"O nosso compromisso é sempre estar concentrado no próximo jogo. Não haverá poupanças a pensar no Benfica, a equipa tem dado uma boa resposta, e sinto-a muito motivada para crescer", assumiu Miguel Cardoso.



O técnico não poderá, nesta jornada contar com o capitão Tarantini, que vai cumprir um jogo de castigo, mas garantiu, ainda assim, que o grupo está preparado para absorver essa mudança forçada no meio-campo.



"Temos um conjunto de comportamentos assimilados e os jogadores têm dado boas respostas às trocas que vamos promovendo, o que nos faz acreditar que temos capacidade de substituir qualquer jogador em qualquer momento, sem alterar o comportamento coletivo da equipa", frisou.



Além de Tarantini, também o defesa central Silvério, ainda sem ritmo após recuperar de lesão, não vai poder dar o contributo à equipa, sendo ambos as únicas baixas do grupo.



O Rio Ave, sexto classificado com 20 pontos, defronta o Moreirense, 17.º e penúltimo com oito, na sexta-feira, a partir das 20:30.