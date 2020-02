Treinador do Vitória de Setúbal quer ganhar conforto com vitória em Portimão

Em conferência de imprensa, o técnico espanhol aludiu ao facto de os sadinos, atualmente no 12.º lugar, com 26 pontos, poderem aumentar a vantagem para os algarvios, que seguem na 17.ª penúltima posição, com 15.



"Se conseguirmos ganhar seria uma situação muito vantajosa para nós. A importância é igual para nós, jogando na casa do primeiro ou último classificado. Encaramos todos os jogos com muita vontade de fazer as coisas bem e somar os três pontos. Se ganharmos, ficamos numa situação muito confortável. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil", disse.



Julio Velázquez sublinhou que o encontro se reveste de grande importância para os dois emblemas, que vão medir forças na partida de abertura da 23.ª ronda do campeonato.



"Trata-se de um jogo extremamente importante para eles, mas para nós também, por isso, não vamos facilitar. Vamos com a vontade de fazer um bom jogo e na disposição de conseguir os três pontos. Queremos levar o jogo para onde queremos e competir com base nos nossos princípios de jogo", referiu.



O treinador do Vitória de Setúbal considerou que o conjunto algarvio tem qualidade nas suas fileiras para estar numa posição diferente daquela que ocupa neste momento.



"Falamos de uma equipa que, pela qualidade e potencial do plantel, podia perfeitamente estar a lutar por lugares europeus. Tem um plantel com jogadores de muita qualidade e, em dinâmica normal, esta equipa podia estar a lutar por esses lugares", disse.



Julio Velázquez assegurou que o facto de a sua equipa defrontar o Benfica, campeão nacional e líder da prova, depois da partida em Portimão não tem qualquer influência no grupo de trabalho.



"Não pensamos, nem meio segundo, no Benfica, nem no jogo seguinte a esse. Faltam 12 jornadas e temos muita vontade em fazer bem o que falta da época. O objetivo é conseguir a manutenção rapidamente, depois, se for possível, ficar na melhor posição possível. Isso seria o melhor para o clube, jogadores, staff, cidade e adeptos", vincou.



Além do avançado Alex Freitas, lesionado, Julio Velázquez não poderá contar na sexta-feira com o contributo do defesa Artur Jorge e do avançado Berto, ambos castigados.



Portimonense, 17.º classificado da I Liga, e Vitória de Setúbal, 12.º, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo que vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.