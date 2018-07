Triunfo caseiro leva Marítimo à fase de grupos da Taça da Liga

Lusa Comentários 28 Jul, 2018, 18:19 | Futebol Nacional

O avançado camaronês Joel esteve em evidência ao 'bisar', aos 43 e 82 minutos, além de assistir Correa aos 50.



A fazer a sua estreia oficial como treinador do Marítimo, Cláudio Braga não pôde contar, por lesão, com o defesa-central Zainadine e com os laterais-esquerdos Rúben Ferreira e Fábio China, o que levou a adaptar ao lado esquerdo da defesa Aloísio Soares, autor do primeiro lance de perigo, aos 13 minutos.



Joel tornou-se depois na figura central da partida e, após ter desperdiçado duas oportunidades, aos 26 e 37 minutos, acertou à terceira tentativa, ao responder de cabeça a um cruzamento de Correa, aos 43, inaugurando o marcador.



A vencer ao intervalo, o Marítimo precisou apenas de cinco minutos para dilatar a vantagem, com Correa a recuperar a bola e a combinar com Joel antes de finalizar.



O conjunto insular acabou por chegar ao terceiro golo, aos 83 minutos, com Jean Cléber a fazer um passe em profundidade e Joel a concluir com um 'chapéu'.







Jogo realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - Mafra, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Joel, 43 minutos.



2-0, Correa, 50.



3-0, Joel, 82.







Equipas:



- Marítimo: Amir, Bebeto, Marcão, Lucas Áfrico, Aloísio Soares, Gamboa, Danny (Edgar Costa, 83), Correa (Vukovic, 89), Ricardo Valente, Rodrigo Pinho (Jean Cléber, 73) e Joel.



(Suplentes: Charles, Nanu, Vukovic, Jean Cléber, Barrera, Edgar Costa e Ibson).



Treinador: Cláudio Braga.



- Mafra: Ricardo Janota, Rúben Freitas, Hugo Ventosa, Juary Soares, André Dias, Rui Pereira, Sérgio Ministro, Zé Tiago (Vinícius Tanque, 68), Mauro Antunes (Ruca, 57), Gonçalo Abreu (Flávio Silva, 58) e Bruninho.



(Suplentes: Godinho, Ruca, Guilherme Ferreira, Guilherme Ramos, Cuca, Vinícius Tanque e Flávio Silva).



Treinador: Filipe Martins.







Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sérgio Ministro (53).



Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.