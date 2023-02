Trofense bate Vilafranquense e estraga estreia do técnico Ricardo Chéu

No Estádio Municipal de Rio Maior, e numa tarde marcada pelo primeiro jogo do novo técnico vilafranquense – que substituiu Rui Borges no cargo –, a partida foi decidida através de um cabeceamento certeiro de Wesley Tanque, aos 60 minutos, tento que dá novo ‘fôlego’ ao emblema da Trofa na luta pela permanência.



Com este resultado, o conjunto orientado por Jorge Casquilha manteve-se no 17.º lugar, com 16 pontos, e encerra um ciclo de três jornadas consecutivas sem triunfar, mantendo-se ainda em zona de despromoção, provisoriamente a três pontos da B SAD, 16.ª.



Já o emblema do Ribatejo ocupa a quinta posição, com 30 pontos, podendo ser alcançado pelo FC Porto B ainda nesta ronda.



O Trofense até começou melhor e, logo aos dois minutos, esteve perto do tento inaugural por Hélder Morim, todavia, o jogo apenas voltou a animar já perto do intervalo.



Aos 35, Erivaldo surgiu isolado perante Pedro Trigueira, após passe em desmarcação de Henrique Pachu, mas rematou por cima. Na resposta, Nené, de cabeça, ficou próximo do golo.



Na etapa complementar, a equipa ribatejana entrou mais forte e criou o primeiro lance de perigo, num lance em que João Amorim cabeceou, após um cruzamento bem tirado de Edson Farias.



No entanto, foi a formação da Trofa a chegar ao golo através de um cabeceamento de Wesley Tanque, ele que foi assistido também de cabeça por Marcos Valente. Nos instantes seguintes, Erivaldo podia ter dilatado a vantagem, mas valeu Pedro Trigueira.



Pouco depois, Nathan Bizet tentou, de cabeça, igualar o encontro, sendo que, já em tempo de compensação, o avançado teve nova oportunidade nos pés, mas acabaria por rematar por cima.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Vilafranquense – Trofense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Wesley Tanque, 60 minutos.







Equipas:



- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Balla Sangaré, 65), Kike Hermoso (Idrissa Dioh, 78), Anthony Correia, Eric Veiga, André Ceitil, André Sousa (Bruno Silva, 78), Edson Farias, João Amorim (Nathan Bizet, 65), Madi Queta (Menaour Belkheir, 57) e Nené.



(Suplentes: Fábio Duarte, Easah Suliman, Bruno Silva, Idrissa Dioh, Bernardo Martins, Balla Sangaré, Menaour Belkheir, Nathan Bizet e Mamadou Diallo).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Tiago Ferreira, Marcos Valente, Simão Martins, Erivaldo (Rúben Pereira, 78), Vasco Rocha, Hélder Morim (Andrezinho, 77), Mozino (Issoufi Maiga, 70), Wesley Tanque (Stevy Okitokandjo, 90+2) e Henrique Pachu (Mateus Sarará, 70).



(Suplentes: Daniel Machado, Rúben Pereira, Tiago André, Mateus Sarará, Andrezinho, Eduardo Schürrle, Martim Maia, Stevy Okitokandjo e Issoufi Maiga).



Treinador: Jorge Casquilha.







Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Sousa (13) e Andrezinho (86). Mateus Sarará e Edson Farias (após o apito final).



Assistência: 81 espetadores.