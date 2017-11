União da Madeira vence Freamunde e segue em frente na Taça de Portugal

Lusa 19 Nov, 2017, 17:25 | Futebol Nacional

No estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, uma boa segunda parte permitiu ao União da Madeira ultrapassar o Freamunde, quinto classificado da Série B do Campeonato de Portugal, para seguir em frente na Taça de Portugal.



Numa primeira pouca intensa, mas com emoção, foram os visitantes os primeiros a criar perigo, logo aos três minutos, com Niang a obrigar José Chastre a uma defesa apertada.



Contudo, foram os madeirenses os primeiros a marcar, com Gonçalo Abreu a centrar para Luan, mas com tanta felicidade que enganou Rui Nereu, surgindo ainda Victor Breno a tentar evitar o primeiro golo, mas sem sucesso.



O Freamunde reagiu e aos 17 minutos restabeleceu a igualdade, num rápido desdobramento ofensivo, com Miguel Pedro a surgir isolado e com classe a fazer a bola passar sobre José Chastre.



O União da Madeira detinha um ligeiro ascendente e, no curto espaço de dois minutos, poderia ter voltado a se adiantar no marcador, aos 20 e 22 minutos, mas em ambas as vezes Luan Santos não encontrou o caminho da baliza.



O Freamunde consumou a reviravolta no marcador aos 26 minutos, com Alexandre Sala a aproveitar um erro de Alhassane Sylla para assistir Niang que rematou à entrada da área, fora do alcance de José Chastre.



Os madeirenses restabeleceram a igualdade, perto do intervalo, aos 43 minutos, num cabeceamento de Gonçalo Abreu após centro de Rodrigo Henrique.



Todavia, logo após o reatamento, aos 47 minutos, o União da Madeira voltou para a frente do marcador, por Luan Santos, que aproveitou da melhor forma uma solicitação de Sidy Sagna para bater Rui Nereu.



Os insulares denotavam uma outra predisposição para o jogo e no minuto seguinte estiveram novamente perto de marcar, por Luan Santos, mas Victor Breno surgiu lesto a afastar a bola perto do risco final.



O União da Madeira dilatou a vantagem aos 57 minutos, na conversão de uma grande penalidade, por Luan Santos a punir um derrube de Victor Breno a Alhassane Sylla.



Já em período de compensações, José Chastre segurou um livre cobrado, em zona de muito perigo, por João Miguel.







União da Madeira - Freamunde, 4-2



Ao intervalo: 2-2



Marcadores:



1-0, Gonçalo Abreu, 10 minutos.



1-1, Miguel Pedro, 17.



1-2, Niang, 26.



2-2, Gonçalo Abreu, 43.



3-2, Luan Santos, 47.



4-2, Luan Santos, 57 de grande penalidade.







Equipas:



- União da Madeira: José Chastre, Alhassane Sylla (Tiago Moreira, 75), Bosson Romaric, Allef Nunes, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Christophe Nduwarugira, Gonçalo Abreu (Júnior Sena, 70), Rodrigo Henrique e Luan Santos (Petar Orlandic, 78).



(Suplentes: Tony, Pathé Ciss, Júnior Sena, Nestor Mendy, Flávio Silva, Tiago Moreira e Petar Orlandic).



Treinador: José Viterbo.



- Freamunde: Rui Nereu, Carlos Freitas, Victor Bruno (Luís Cortez, 68), Luiz Alberto, João Miguel, Rúben Neves, Jorge Vilela, Fausto Lourenço, Alexandre Sala (Miguel Ângelo, 60), Miguel Pedro (Tiago Leão, 77) e Niang.



(Suplentes: Victor Braga, Tiago Leão, Miguel Ângelo, Luís Cortez e Diogo Casimiro)



Treinador: Daniel Barbosa.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Niang (42), Luiz Alberto (65) e Christophe Nduwarugira (90+2).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.