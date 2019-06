União de Leiria e Vilafranquense empatam nas meias-finais do Campeonato de Portugal

Lusa Comentários 09 Jun, 2019, 20:14 | Futebol Nacional

Num jogo sem adeptos, uma vez que a União de Leiria cumpriu o segundo jogo de castigo à porta fechada, a primeira ocasião surgiu por parte do Vilafranquense, que dominou os primeiros minutos.



Aos 15 minutos, a União de Leiria soltou-se um pouco mais e também começou a subir no terreno, num encontro em que o equilíbrio foi a nota dominante.



Aos 35 minutos, Ulisses teve um remate frontal, mas a bola acabou por se perder na defesa, com Kah a tentar a 'sorte' com dois remates quase de seguida, mas, nas duas ocasiões, o remate cruzado saiu para fora.



No reatar da partida, as duas equipas continuaram a querer vencer o jogo e foi o Vilafranquense que alterou o marcador primeiro, aos 65 minutos, por João Vieira, ex-jogador da União de Leiria, que rematou de longe, no meio do meio-campo, e inaugurou a partida.



A União de Leiria empatou, aos 73 minutos, por Carlos Daniel. Num rápido contra-ataque, Pepo rematou e a bola embateu na mão de João China. O árbitro entendeu que foi falta e marcou grande penalidade, que o avançado leiriense não desperdiçou.



A parte final do jogo foi bastante movimentada, com as duas equipas à procura de desfazer o empate, e aos 85 minutos Onyeka conseguiu antecipar-se à defensiva contrária, mas com o guarda-redes pela frente rematou por cima.



Já em cima dos 90 minutos, entre os defesas da União de Leiria, Jorge Bernardo conseguiu ficar com a bola, mas a bola também passou ao lado.



A segunda mão do encontro, realiza-se no domingo, dia 16 de junho, em Vila Franca de Xira.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Leiria -- Vilafranquense, 1-1.



Ao intervalo, 0-0.



Marcadores:



0-1, João Vieira, 65 minutos



1-1, Carlos Daniel, 73







Equipas:



- União de Leiria: Valério, João Dias, João Miguel, Nailson, Tiago Cerveira, Olímpio (Onyeka, 69), Ulisses, Pepo, Kah (Caminata, 59), Ernest (Renato, 83) e Carlos Daniel.



(Suplentes: Wilson, Anilton, Onyeka, Denis, Caminata, Renato e Helinho).



Treinador: Filipe Cândido.



- Vilafranquense: Nelson Pinhão, Tiago Mota, Diogo Izata, João Freitas, Marco Grilo, João China, Kelvin Medina, Ranger Paula (Luís Pinto, 78), Lucas Morellato, Gustavo Tocantis (Jorge Bernardo, 81), João Vieira (Wilson Januário, 76)



(Suplentes: Rodrigo Moura, Miguel Lourenço, Luís Pinto, Igor Vilela, Jorge Bernardo, Wilson Januário e Pedro Garcia).



Treinador: Filipe Moreira.







Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Dias (48), João China (72), Tiago Mota (89).



Assistência: jogo disputado à porta fechada.