União de Leiria triunfa e agrava pior fase da temporada do Torreense

Os leirienses, que venceram com golos de Zié Ouattara, Jair Matheus e Marcos Silva, somaram o segundo triunfo consecutivo e subiram, provisoriamente, ao 10.º posto, com 39 pontos, menos dois do que os ‘azuis grená’, que averbaram o sétimo jogo consecutivo sem ganhar, numa série com cinco derrotas.



Logo aos dois minutos, Jair Matheus cabeceou à trave, sendo que, instantes depois, Patrick Fernandes respondeu para os locais, com um portentoso remate à entrada da área.



O marcador acabaria por ser inaugurado aos 25 minutos, por intermédio de Zié Ouattara, na conversão de uma grande penalidade.



O tento animou os leirienses, que, volvidos seis minutos, viram Jair Matheus ampliar a diferença, na sequência de um pontapé ‘moinho’.



Na etapa complementar, a formação de Torres Vedras ainda tentou esboçar uma resposta – aos 60 minutos, Pawel Kieszek impediu um golo de cabeça de Juan Balanta, que relançaria a incerteza no marcador –, mas foi o conjunto de Filipe Cândido a dilatar a vantagem, já perto do final.



Aos 86 minutos, Marcos Silva, que tinha entrado para o lugar de Dje D’avilla, fechou as contas com um remate rasteiro.







Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – União de Leiria, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Zié Ouattara, 25 (grande penalidade).



0-2, Jair Matheus, 31.



0-3, Marcos Silva, 86.



Equipas:



- Torreense: Vágner, Nuno Campos (Dani Bolt, 64), João Afonso, Marvin Elimbi, Keffel Resende, Juan Balanta, Neneco Renteria (David Costa, 71), Jorge Correa (Tomás Andrade, 78), Benny (Paulinho, 46), André Rodrigues (Jonathan Arriba, 46) e Patrick Fernandes.



(Suplentes: Carlos Henriques, Né Lopes, Tomás Andrade, Paulinho, Cristian Tassano, Jonathan Arriba, Dani Bolt, Lucas Silva e David Costa).



Treinador: Gabriel Couto.



- União de Leiria: Pavel Kieszek, Zié Ouattara, Vitalli Lystsov, Tiago Ferreira, Pedro Empis, Arsénio (Leandro Silva, 61), Dje D’avilla (Marcos Silva, 71), Diogo Amado (Lucho Veha. 87), Jair Matheus (Rashaan Fernandes, 87), Bryan Róchez e Paul Ayongo (Valdir Jr. 70).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Leandro Antunes, Rashaan Fernandes, Kaká, Lucho Vega, Leandro Silva, Valdir Jr., Vasco Oliveira e Marcos Silva).



Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marvin Elimbi (20), Dje D’avilla (68) e David Costa (83).



Assistência: 672 espetadores.