Varzim abandona zona de despromoção e `afunda` Vilafranquense

Em Rio Maior, Luís Pedro, aos 12 minutos, Fatai, aos 45+4, de penálti, e Irobiso, aos 90+3, marcaram os golos dos poveiros, que, mais eficazes, saltaram para o 15.º lugar, a sua melhor posição desde a quinta ronda, dois pontos acima da ‘linha de água’.



Por seu lado, Diogo Coelho apontou, aos 55 minutos, o tento que ainda deu esperança aos locais, que estão pela primeira vez no último lugar, a um ponto de Oliveirense e dois do FC Porto B, e não se encontravam em lugar de descida desde a sétima ronda.



A equipa poveira começou melhor e marcou logo aos 12 minutos, numa jogada de ‘laboratório’, com André Vieira a bater o canto curto, Tiago Cerveira a centrar da esquerda e Tembeng a assistir Luis Pedro, que, sem oposição, cabeceou certeiro.



Este lance espevitou a formação ribatejana, que cresceu na partida e instalou se no meio-campo contrário. Ainda antes do intervalo, Marco Grilo teve na cabeça a igualdade, após um centro da esquerda de Vitor Bruno, mas rematou ao lado.



Se as coisas não estavam fáceis para o Vilafranquense, ainda pioraram no tempo de compensação da primeira parte, devido a uma falta na área de Diogo Coelho sobre Agdon, que Fatai aproveitou para ampliar a vantagem do Varzim, aos 45+4 minutos.



A partida recomeçou viva, com os ribatejanos a apostarem tudo no ataque e a conseguiram reduzir a desvantagem logo aos 55 minutos, por intermédio do central Diogo Coelho, que rematou colocado, numa jogada de grande confusão na área dos forasteiros.



Os ribatejanos estavam balanceados na procura da igualdade, mas seria o Varzim a criar grande ocasião numa transição rápida, aos 75 minutos, com Patrick a isolar-se, mas a permitir a defesa do guarda-redes Maringá.



Na parte final, o Vilafranquense ‘empurrou’ o Varzim para junto da sua grande área e criou várias ocasiões para chegar ao empate, mas ‘esbarrou’ na sua falta de pontaria e também no guarda-redes Ricardo, que fez ‘enorme’ defesa em cima dos 90 minutos.



Já nos descontos, aos 90+3 minutos, numa transição rápida, o Varzim ‘acabou’ com o encontro, por intermédio de Irobiso, que apontou o terceiro dos poveiros.