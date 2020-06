Varzim anuncia três reforços para a próxima temporada

No caso do guardião Ricardo Nunes, de 37 anos, será um regresso ao clube poveiro, no qual se notabilizou no futebol português, 13 épocas depois, após ter alinhado clubes como Académica de Coimbra, União de Leiria, FC Porto, Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves.



Já Rui Silva, defesa direito de 23 anos, dividiu a época que agora findou entre Leixões e Académico de Viseu, tendo feito um total de 26 jogos. O jogador, que fez a maior parte da sua formação no FC Porto, conta ainda com passagens por Santa Clara e Sporting de Braga.



Quanto a Boubakary Diarra, médio de defensivo, natural do Mali, de 26 anos, alinhou nas últimas duas épocas no Cova da Piedade, mas conta também, no futebol português, com passagens pelo Sporting da Covilhã e Tondela.



A duração dos vínculos com estes três reforços, os primeiros assegurados pelo clube para a próximas temporadas, não foi revelada pelos responsáveis dos varzinistas, que anunciaram as contratações esta noite, nas redes sociais do clube.



O clube já tinha garantindo a renovação de contrato com avançado nigeriano Stanley, e anunciou a saída do defesa direito João Amorim, que não chegou a acordo para prolongar o vínculo.



O Varzim, que mantém Paulo Alves no comando técnico, seguia no sexto lugar do campeonato, com 37 pontos, quando a prova foi dada como terminada, devido à pandemia de covid-19.