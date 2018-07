Varzim segue em frente na Taça da Liga ao vencer Cova da Piedade

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 20:01 | Futebol Nacional

A equipa poveira, a jogar em casa, colocou-se cedo na frente do marcador - logo aos seis minutos - por intermédio de um golo de bonito efeito de Ruan.



O jogador do Varzim, descaído sobre a direita, puxou a bola para o pé esquerdo e, de fora da área, atirou a bola para dentro da baliza adversária não dando qualquer hipótese ao guardião Moreira.



Pouco tempo depois, fruto da insistência da equipa da casa, Stanley ampliou o resultado, aos 14 minutos.



O lance de golo surgiu após uma bola quase perdida, mas Bakaramoko acreditou, recuperou a jogada junto da bandeirola de canto, fintou um defesa e deu atrasado para a finalização perfeita de Stanley.



Depois disso, a equipa da casa conseguiu gerir bem a vantagem não permitindo golos do adversário. Nem mesmo após o minuto 77, o último quarto de hora, altura em que o Varzim ficou a jogar com 10 elementos, após a expulsão de Mário Sérgio.



O Varzim marcou assim presença na segunda fase da Taça da Liga, numa partida com o Moreirense, que se irá deslocar à Póvoa de Varzim no dia 29 de julho.



Jogo disputado no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Cova da Piedade, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Ruan Teles, 06 minutos.



2-0, Stanley, 14.



Equipas:



- Varzim: Paulo Vitor, Mário Sérgio, Nelson Agra, Jeferson, Rui Coentrão, Estrela, Nelsinho, Ruan Teles (Ruster, 77), Bakaramoko, Júlio Alves (Haman, 65) e Stanley (Payne, 77).



(Suplentes: Emanuel, Sandro, Joca, Haman, Baba, Payne e Ruster).



Treinador: Capucho.



- Cova da Piedade: Moreira, YeLong Y (Rodrigo, 50), Lima Pereira, Willyan, Evaldo, Sori Mané, C. Chen, Hugo Firmino, Miguel Rosa, Ballack (Yi, 57) e André Carvalhas (Dieguinho, 32).



Suplentes: Fanacoura, Yi, Nelsinho, Rodrigo, João Gil, Runze Xie, Dieguinho)



Treinador: Eurico Gomes.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Lima Pereira (69), Mário Sérgio (74 e 77), Dieguinho (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Mário Sérgio (77).



Assistência: Cerca de 900 espetadores.