Varzim vence Marítimo nos penáltis e afasta primeira equipa da I Liga na Taça

Os madeirenses até estiveram em vantagem, com um golo de Alipour, aos 54 minutos, mas, depois de terem ficado reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Rúben Macedo, permitiram aos nortenhos resgatarem o empate, de grande penalidade, por Heliardo, aos 81, precipitando o prolongamento,Nesse tempo extra, o Varzim ainda conseguiu a reviravolta, com mais um penálti, apontando por Murilo, aos 93, mas o Marítimo respondeu da mesma forma, já aos 120+2, por Rafik, levando as decisões para uma ronda de grandes penalidades, na qual os madeirenses foram perdulários e falharam três pontapés.Depois de uma primeira parte jogada em ritmo baixo, com sinal um pouco maior do Marítimo, o segundo tempo foi bem mais emotivo, com o Marítimo a repetir a melhor entrada e a inaugurar o marcador, num contra-ataque conduzido por Rúben Macedo, que, com um cruzamento de trivela, serviu na perfeição Alipour, para o iraniano inaugurar o marcador, aos 54 minutos.Rúben Macedo deixou os insulares com menos um 10 minutos depois e o Varzim motivou-se com a benesse do seu ex-jogador e cresceu na partida.Os poveiros resgataram o empate através de uma grande penalidade, a castigar falta do guarda-redes Miguel Silva sobre Tavinho, anotada por Heliardo, aos 81.No tempo extra, um novo erro dos madeirenses permitiu à equipa da II Liga operar a reviravolta, desta feita numa falta de Jorge Saenz sobre Cássio, muito contestada pelo Marítimo, mas que Murilo, na conversão, aos 93, não desperdiçou.O Varzim ainda teve algumas chances para aumentar a vantagem, mas no segundo parte do prolongamento o Marítimo deu o tudo por tudo e já depois da hora (120+2) conseguiu empatar o desafio, também num penáli, após falta de Cássio sobre Ricardinho, que Rafik converteu no 2-2, precipitando as decisões para as grandes penalidades.Aí, o Marítimo quebrou e foi bem mais perdulário, falhando três remates, com dois remates desenquadrados e uma defesa do guardião varzinista Ismael, que viu os companheiros terem acerto para garantir a passagem à próxima eliminatória.Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.Varzim – Marítimo, 2-2 após prolongamento, 3-2 no desempate por grandes penalidades.Ao intervalo: 0-0.No final do tempo regulamentar: 1-1.No final da primeira parte do prolongamento: 2-1.No final do prolongamento: 2-2.Marcadores:0-1, Alipour, 54 minutos.1-1, Heliardo, 81 (grande penalidade).2-1, Murilo, 93 (grande penalidade).2-2, Rafik, 120+2 (grande penalidade).Marcadores no desempate por grandes penalidades:0-1, Rafik.1-1, Lessinho.1-2, Cláudio Wink.2-2, Nuno Valente.2-2, Ricardinho (defende guarda-redes).3-2, Zé Carlos.3-2, André Vidigal (ao lado).3-2, Agdon (defende guarda-redes).3-2, Beltrame (por cima).Equipas:- Varzim: Ismael, Luís Pinheiro, André Micael, Cássio, João Reis, Rafael Assis (André Leão, 62), Luís Silva (Nuno Valente, 76), Zé Tiago (Agdon, 62), Murilo (Lessinho, 110), Heliardo (Zé Carlos, 110) e Tavinho.(Suplentes: Tiago Pereira, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, Cerveira, Zé Carlos e Agdon).Treinador: António Barbosa.- Marítimo: Miguel Silva, Cláudio Winck, Zainadine, Jorge Saenz (Rafik, 100), Vítor Costa (Ricardinho, 88), Pedro Pelágio (Edgar Costa, 100), Diogo Mendes (Leo Andrade, 78), Xadas (Fábio China, 72), André Vidigal, Ruben Macedo e Alipour (Beltrame, 91).(Suplentes: Paulo Vítor, Rafik, Beltrame, Edgar Costa, Ricardinho, Fábio China e Leo Andrade).Treinador: Júlio Velázquez.Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Macedo (18 e 64), Diogo Mendes (36), Luís Silva (72), Vítor Costa (85), Agdon (106), Luís Pinheiro (119) e Beltrame (120+4). Cartão vermelho por acumulação para Rúben Macedo (64).Assistência: Cerca de 1.000 pessoas.