Vieira garante continuidade de Bruno Lage mesmo sem ser campeão

Foto: Lusa

Em declarações aos jornalistas, Vieira assumiu a convição de que vai ser campeão este ano, mas, se isso não acontecer, Bruno Lage vai continuar como treinador, assegurou.



Na luta pelo título, Luis Filipe Vieira falou ainda do próximo confronto em Braga, "o mais difícil" por ser o próximo, mas que Viieira diz ser para vencer.



Olhando já para a próxima temporada, e com a certeza de que Lage vai ser treinador, Luis Filipe Vieira garante que das "pérolas do Seixal" ninguém vai sair. Sobre os outros, tudo vai fazer para que tal não aconteça, garantiu o presidente do Benfica.