Vilafranquense recebe Real Massamá em Santarém para a Taça de Portugal

O 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga anunciou a alteração ao encontro da prova 'rainha', para o Campo Chã das Padeiras, em Santarém, assinalando a indisponibilidade de o adversário antecipar o encontro para as 11:00, a fim de o realizar no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.



Segundo o Vilafranquense, o novo horário tinha sido "aprovado" pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), face à coincidência com a feira anual de outubro, que decorre nas ruas da cidade.



"Tudo que estava ao nosso alcance foi feito, melhorias no estádio, garantia de segurança e a certeza de podermos realizar esse evento aqui no Cevadeiro com grande sucesso", vincou o clube vilafranquense.



Depois de ter eliminado o Imortal na segunda ronda (2-0), a formação comandada por Filipe Gouveia vai defrontar o emblema de Queluz, 'carrasco' na prova de Barreirense (1-0) e Cova da Piedade (2-1) e atual quinto classificado na Série B da Liga 3.