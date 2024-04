Vilaverdense adia permanência do Leixões

O Vilaverdense deu hoje uma prova de vida na II Liga ao vencer merecidamente no reduto do Leixões, que continua a depender de si, por 3-1, a três jornadas do fim do campeonato.

Na tabela, o Leixões, que não vence há seis jogos, desperdiçou a oportunidade de garantir praticamente a permanência, seguindo no 14.º lugar, com 32 pontos, por oposição a um Vilaverdense, que continua último, com 23 e escassas possibilidades de evitar a descida.



A formação de Vila Verde iniciou o jogo a saber que só a vitória lhe mantinha a esperança, ainda que remota, de fugir à despromoção, enquanto o Leixões precisava de confirmar o favoritismo do fator casa e capitalizar deslizes de Feirense e Oliveirense.



A formação de Matosinhos teve sempre mais bola, mas os forasteiros deram-se bem com isso, passando pelas transições a sua estratégia, que lhe rendeu a vantagem aos 14 minutos, numa finalização de André Soares.



A surpresa podia ter sido maior aos 31 minutos, mas Stefanovic revelou atenção e segurou, a dois tempos, o cabeceamento de João Caiado, respondendo o Leixões, pouco depois, com o tento do empate, num remate de ressaca, e feliz, de Simãozinho, em lance aparentemente inofensivo.



O Vilaverdense foi melhor em todo o segundo tempo e fez a diferença em dois momentos: Momo Sacko devolveu a vantagem aos forasteiros, aos 71 minutos, num cabeceamento após pontapé de canto, e Gonçalo Teixeira, aos 80, sentenciou o encontro, com um remate em ‘folha seca’ à entrada da área.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Vilaverdense, 1-3.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, André Soares, 14 minutos.



1-1, Simãozinho, 36.



1-2, Momo Sacko, 71.



1-3, Gonçalo Teixeira, 80.







Equipas:



- Leixões: Stefanovic, Paulinho, Danrlei, Léo Bolgado, Simãozinho, Adriano Amorim (Daniels, 58), Paulo Alves, Zag (Moshood, 81), Paulité (Vitó, 81), João Lima e Ricardo Valente (Avto, 58).



(Suplentes: Ricardo Moura, Rafael Vieira, João Oliveira, André Simões, Vitó, Moshood, Avto, Daniels e Bright).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Vilaverdense: Rogério Santos, Carlos Freitas, Bakari Konaté, Batista, Armando Lopes, Ericson (Momo Sacko, 67), Lénio, João Caiado (Laércio, 90+1), André Soares (Boubacar, 83), Bruno Silva (Sherwin, 90+1) e Gonçalo Teixeira.



(Suplentes: Carlos Paulo, Laércio, Momo Sacko, Rohun, Jude Burst, Ansu fati, Sherwin e Boubacar).



Treinador: Sérgio Teixeira.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (43), João Caiado (43), Léo Bolgado (45+1) e Bakary Konaté (54), Zag (65).



Assistência: 1.649 espetadores.