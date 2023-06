Vilaverdense despromove BSAD e sobe pela primeira vez à II Liga de futebol

No Estádio Municipal de Rio Maior, o golo apontado por João Batista, aos 21 minutos, foi decisivo para a eliminatória, uma vez que as duas equipas tinham empatado (1-1) na primeira mão, disputada em 03 de junho, em Vila Verde, Braga.



Os primeiros 20 minutos foram de enorme equilíbrio, sem que nunca equipa se quisesse expor em demasia.



Acabaria mesmo por ser na sequência de um livre que o conjunto da Liga 3 iria inaugurar o marcador: aos 21 minutos, num livre descaído para o lado direito do ataque, Gonçalo Teixeira cruzou e o defesa João Batista, de cabeça e sem oposição, só teve de desviar para o golo.



O lance ainda mereceu a revisão do vídeo-árbitro, mas viria mesmo a ser validado pelo árbitro Artur Soares Dias.



Aos 33 minutos, a equipa treinada por Ricardo Silva sofreu uma contrariedade – Armando Lopes teve de ser substituído por Laércio, devido a lesão –, mas, até ao intervalo, nada mais houve a destacar.



Na etapa complementar, os minhotos entraram à procura de dilatar a diferença, e, aos 51 minutos, o capitão André Soares esteve muito próximo de o conseguir: o remate de fora da área só foi travado pela barra da baliza defendida por Gonçalo Tabuaço, que estava batido.



Nos instantes seguintes, a BSAD aproximou-se da área adversária, provocando algum nervosismo aos forasteiros, que recorreram às faltas para travar o ímpeto dos lisboetas, todavia, nunca conseguiu assustar Ivo Gonçalves.



Aliás, foi até André Soares, novamente, que criou bastante perigo, ao obrigar Gonçalo Tabuaço a uma defesa complicada na recarga a um canto, aos 77 minutos.



Os últimos minutos foram de maior risco para a BSAD, porém, o destino quis que o emblema que na próxima temporada vai unir-se ao Cova da Piedade não conseguisse alcançar os seus intentos e, dessa forma, fosse relegado ao terceiro escalão do futebol português.



Isto depois de João Marcos ainda ter ficado próximo do empate, já em período de compensação, com um remate ao poste esquerdo, e de Braíma Sambú ter sido expulso por acumulação de amarelos.



Desta forma, o Vilaverdense, embalado pelas centenas de adeptos que se deslocaram a Rio Maior, fez a festa da inédita subida aos escalões profissionais e será estreante na II Liga portuguesa de futebol em 2023/24.



Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.



BSAD - Vilaverdense, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, João Batista, 21 minutos.



Equipas:



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Nuno Tomás, Kelechi John, Henrique Gelain, Jójó (Bernardi Caldeira, 82), Braíma Sambú, Eduardo Ageu (Brian Saramago, 72), António Montez (Chico Teixeira, 54), Samuel Lobato (Fabrício Simões, 72), Jefferson Souza (Diogo Tavares, 82) e João Marcos.



(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Trova Boni, Martim Coxixo, Boubacar Fofana, Rúben Oliveira, Diogo Tavares, Brian Saramago, Fabrício Simões e Chico Teixeira).



Treinador: Zé Pedro.



- Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Carlos Freitas, Joyce Ossa, João Batista, Armando Lopes (Laércio, 33), Ericson, Gonçalo Teixeira (Willian Dias, 72), André Soares (Bruno Silva, 89), Hélder Pedro (Nego Tembeng, 72), Brian Cipenga e Edmilson Santos (Zé Pedro, 72).



(Suplentes: Cajó, Miguel Pereira, Laércio, Nego Tembeng, Rúben Marques, Bruno Silva, Ansu Fati, Zé Pedro e Willian Dias).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Carlos Freitas (40), Braíma Sambú (45+1 e 90+6), Hélder Pedro (46), Gonçalo Teixeira (48), Edmilson Santos (58), Ericson (63) e Samuel Lobato (65). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Braíma Sambú (90+6).



Assistência: 913 espetadores.