Vítor Campelos garante Gil Vicente “preparado para qualquer sistema” do Famalicão

“Estamos mais preocupados com aquilo que temos de fazer e estamos preparados para qualquer sistema do adversário. Não vejo que essa mudança de treinador tenha grande impacto, senão as equipas estavam todas as semanas a trocar de técnico”, disse Vítor Campelos, na antevisão do jogo de sexta-feira.



O técnico do conjunto barcelense garantiu, ainda assim, que foi feito “um trabalho de casa” e analisado junto do plantel alguns padrões anteriores de Armando Evangelista, treinador do Famalicão, que se vai estrear neste jogo.



“Sabemos o modelo e a estrutura que o Armando [Evangelista] privilegia nos clubes que passou, mas não sabemos o que vai acontecer, ou se vai alterar alguma coisa, porque chegou há pouco tempo. Fizemos o trabalho de casa e mostrámos algumas imagens do Arouca orientado por ele”, garantiu Vítor Campelos



O treinador do Gil Vicente lembrou que, nos últimos jogos, o Famalicão se tinha apresentado com uma linha de cinco defesas, mas que o seu novo treinador “gosta de jogar com uma linha de quatro defesas”.



“Estamos preparados para todas as vicissitudes, mas temos de estar focados no que nós sabemos e queremos fazer. Já provámos que conseguimos enfrentar qualquer adversário e é a nossa ideia de jogo que tem de prevalecer”, completou.



Vítor Campelos reconheceu que o Famalicão “tem uma equipa de qualidade, que assumiu, no início da época, que ia lutar pelos lugares europeus”, mas também vincou a regularidade que a seu conjunto tem vindo a apresentar, querendo já neste desafio, superar a marca dos 30 pontos na tabela classificativa.



“Pontuámos em quatro dos últimos cinco [jogos], e, com sinceridade, acho que pontuamos em quatro dos últimos cinco, deveríamos ter mais pontos. Em vários momentos dessas partida estivemos por cima dos adversários, mas, por falta de eficácia, não conseguimos marcar mais golos”, analisou.



O treinador do conjunto de Barcelos deu o exemplo do último jogo, em Braga, onde a sua equipa perdeu, por 2-1, sofrendo o golo da derrota já aos 89 minutos, atrasando o primeiro objetivo da época de somar 35 pontos.



“Com uma ponta de sorte nos detalhe podíamos ter mais pontos. Temos produzido jogos de grande qualidade, ainda no último, em Braga o empate já era mau para nós, a acabamos por não trazer qualquer ponto. Temos uma equipa renovada, depois da saída de 13 jogadores da época passada, mas, por o que temos feito, merecíamos mais”, concluiu Vítor Campelos.



Para este desafio, os ‘galos’ ainda não podem contar com os lesionados Kiko Pereira e Afonso Moreira, mas terá de regresso, após castigo, o avançado angolano Depú.



O Gil Vicente, oitavo classificado com 28 pontos, recebe esta sexta-feira o Famalicão, nono com os mesmos 28, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.