Vitória de Guimarães paga cinco mil euros por comportamento indevido dos adeptos

Lusa 22 Ago, 2017, 21:01 | Futebol Nacional

De acordo com o mapa de castigos da terceira jornada da I e II Liga, terça-feira divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, as multas aos 'vimaranenses' prendem-se com o arremesso de duas cadeiras para o relvado, uma na direção do defesa dos 'leões' Fábio Coentrão, bem como "várias garrafas de água".



Além dos objetos arremessados, também a deflagração de dois potes de fumo, tochas incandescentes e um 'flash light' foram motivo de multa, enquanto o Sporting terá de pagar pelo atraso de três minutos, no reinício do jogo depois do intervalo.



O comportamento incorreto dos adeptos também motiva multas aos 'verde e brancos', bem como o rebentamento de um petardo.



Amilton Silva, do Desportivo das Aves, foi suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso por "jogo violento" na derrota com o Sporting de Braga (2-0), ao "atingir com o cotovelo a cara do jogador adversário".







Jogadores suspensos:



I Liga:



- Dois jogos:



Amilton Silva (Desportivo Aves)



- Um jogo:



Domingos Duarte (Desportivo Chaves)







II Liga:



- Dois jogos:



João Faria (Famalicão)



- Um jogo:



Tony Djim (FC Porto B)



Luther Singh (Sporting de Braga B)



Anatoli Nikolaesh (Vitória Guimarães B)



Abdu Conté (Sporting B)



Brendon Lucas (Académica)