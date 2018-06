Vitória de Setúbal ambiciona época tranquila e evitar aflição de 2017/2018

Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 20:13 | Futebol Nacional

Vítor Hugo Valente afirmou que o clube dispõe de um orçamento de 2,9 milhões de euros e que o objetivo é realizar uma prova tranquila, para evitar a época passada, em que o Vitória de Setúbal só assegurou a permanência na derradeira jornada do campeonato.



"As expetativas são as melhores. O objetivo número um é fazer uma época tranquila e evitar o sofrimento que passámos na anterior. Para isso, temos que atingir rapidamente o objetivo número um, que é a permanência", disse.



O dirigente confessa-se otimista e frisou a competência da equipa técnica liderada por Lito Vidigal.



"Acreditamos legitimamente que vamos conseguir ter uma época boa. Temos a certeza absoluta de que apostámos bem. Temos uma grande equipa técnica com um líder e jogadores que nos habilitam a acreditar que temos equipa para atacar os objetivos traçados", sublinhou.



Vítor Hugo Valente não esconde a necessidade de o Vitória de Setúbal fazer mais aquisições.



"Estamos atentos ao mercado para retocar o plantel. Há alguns lugares que não estão preenchidos e vão sê-lo de forma criteriosa, para que o clube cumpra com os seus jogadores o que lhes promete", assegurou.



Depois de orientar o primeiro treino, Lito Vidigal revelou a mensagem que deixou aos seus jogadores no arranque da nova época: "Temos que ser vencedores, independentemente do que aconteça, a mentalidade tem de ser sempre pensar em vencer."



O técnico apontou ainda o setor ofensivo como aquele que mais precisa de ser reforçado neste momento.



"As posições do ataque estão quase todas em aberto. Saíram vários jogadores de ataque e vamos tentar encontrar jogadores que possam compensar essas saídas", referiu.



Lito Vidigal, que na temporada anterior orientou o Desportivo das Aves, também falou das expetativas que tem no Vitória de Setúbal.



"Temos que criar sempre expetativas altas, mas é importante termos conhecimento da realidade que nos faz ter os pés no chão e sermos rigorosos no que estamos a fazer. Temos que procurar jogadores que encaixem na nossa ideia de jogo, filosofia e orçamento", afirmou.