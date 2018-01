Vitória de Setúbal anuncia rescisão de contrato com defesa César e avançado Vasco Costa

Lusa 12 Jan, 2018, 21:48 | Futebol Nacional

O brasileiro César, de 25 anos, chegou no início da época ao Estádio do Bonfim por empréstimo do Benfica válido por um ano. O clube da Luz e o jogador vão agora decidir qual o próximo destino do defesa-central.



Já o atacante, de 26 anos, cumpria a sua terceira temporada com a camisola vitoriana depois de ter sido contratado em 2015/26 ao Fafe, do antigo Campeonato Nacional de seniores.



Refira-se que até ao momento o Vitória de Setúbal, atual penúltimo classificado da I Liga, anunciou oficialmente a aquisição do defesa Yohan Tavares, jogador que chegou ao clube oriundo dos tailandeses do Bangkok United.