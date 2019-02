Vitória de Setúbal quer ganhar ao Belenenses para "elevar índices de confiança"

Lusa Comentários 10 Fev, 2019, 16:13 | Futebol Nacional

Sem ganharem desde 01 de dezembro de 2018, dia em que bateram o Marítimo no Funchal por 1-0, os sadinos vão procurar somar os três pontos para afastarem-se dos lugares perigosos da classificação e reforçarem a confiança da equipa, disse o técnico em conferência de imprensa.



"Sabemos que, rapidamente, temos de voltar ao trilho das vitórias. Se conseguirmos duas, três vitórias, a equipa respirará melhor e os índices de confiança serão muito mais elevados", admitiu.



Apesar de reconhecer que a pressão dos pontos não favorece a equipa, Sandro Mendes enaltece o grupo de trabalho pelo seu profissionalismo.



"As contas fazem-se no fim, mas, vendo a distância a que está a 'linha de água', é lógico que não é bom. É preferível ter 10 pontos do que dois. Jogar nestas circunstâncias não é muito favorável, mas é o que há. Os jogadores são muito profissionais e tudo têm feito para contrariar a falta de vitórias e, mais uma vez, amanhã é o que se pode esperar do Vitória", referiu.



O treinador do Vitória de Setúbal, de 42 anos, elogia o Belenenses, antevendo dificuldades frente à equipa liderada por Silas.



"Vamos apanhar uma equipa que tem um futebol muito positivo, já tem os processos bem assimilados e joga bem. Nós também faremos a nossa parte para conseguir fazer os três pontos. Vamos apresentar uma equipa empenhada, unida, a tentar jogar bom futebol e à procura do golo porque são eles que nos dão as vitórias", frisou.



Sobre a confiança que a administração do clube depositou em si para comandar a equipa técnica, após a saída de Lito Vidigal, Sandro Mendes fez questão de lembrar a forma como sempre pautou a sua carreira.



"Entrei no Vitória FC com 12 anos. Vejo-o como um momento de imensa alegria e competência. Nunca ninguém me deu nada. É claro que houve pessoas que influenciaram a minha carreira. O que tenho alcançado foi à custa do trabalho e da competência que tive em todos os cargos que desempenhei como jogador, coordenador da formação, treinador da formação, diretor desportivo e, agora, como treinador da equipa principal".



Frente ao Belenenses, o Vitória de Setúbal não pode contar com os lesionados André Pedrosa, Mikel Agu e Alex Freitas. Após cumprir um jogo de castigo, Rúben Micael volta a ser opção.



Vitória de Setúbal, 12.º classificado com 21 pontos, e Belenenses, sétimo com 29, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 21.ª jornada da I Liga.