Vitória "on tour" no distrito de Braga

Segundo nota publicada no sítio oficial vitoriano, o duelo com a formação do Pró-Nacional, o principal campeonato da Associação de Futebol de Braga, está marcado para as 20h00, no Estádio de Barreiros, na vila de Joane, território do concelho de Vila Nova de Famalicão na fronteira com o concelho de Guimarães.Os vitorianos realçam que o ciclo, intitulado "Conquistadores on tour", visa levar a equipa principal de futebol aos “estádios do distrito (de Braga) para a disputa de uma partida com equipas que competem em campeonatos de escalões inferiores”, principalmente “nas redondezas de Guimarães e nos concelhos limítrofes”.Também criada para fomentar “a proximidade entre o clube, a região e os seus adeptos”, a iniciativa contempla ainda “visitas regulares” de atletas do Vitória de Guimarães a escolas e a instituições de solidariedade social, a começar pela Escola Básica de Joane, na manhã de quarta-feira.