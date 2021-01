Vizela aumenta série de jogos sem derrotas

Na metade inferior da tabela, os ‘caseiros’ chegaram à partida com uma série de quatro jogos sem derrotas, mas foram incapazes de suster a pressão dos visitantes, que chegaram à vantagem aos 37 minutos, por Samu, com Aidara (54) e Cassiano (61) a 'carimbarem' a vitória.



Os minhotos entraram a todo gás na partida, impondo um ritmo alto e à procura de espaço entre linhas, criando a primeira oportunidade logo aos cinco minutos, num remate de Cassiano que saiu por cima da trave.



O domínio da formação de Álvaro Pacheco esbarrava no último terço até que um lance de inspiração de Kiko Bondoso desbloqueou o marcador, com o extremo a rodar sobre Pedro Machado e a servir Samu, que concluiu com o joelho.



O golo adversário ‘despertou’ a dormente formação oliveirense que, já em tempo de descontos, criou a primeira jogada de perigo num cruzamento de Leandro Silva, amortecido por Miguel Lima para um ‘disparo’ de primeira de Bortoluzo, que saiu à figura de Pedro Silva.



No regresso dos balneários, Bortoluzo voltou a ameaçar o empate num cabeceamento perto do poste, mas foi o Vizela que voltou a marcar, através de um pontapé de canto, com Arthur a defender a primeira tentativa de Ericsson, que Aidara empurrou para as redes vazias, desmotivando os comandados de Raul Oliveira.



Pouco depois, os minhotos voltariam a aumentar a diferença, numa excelente jogada coletiva com a bola a passar por todos os jogadores e a culminar no remate certeiro de Cassiano, assinalando o resultado final, que ainda poderia ter sido dilatado por Marcos Paulo e Francis Cann.



O Vizela é quarto da II Liga, com 32 pontos, menos um que a Académica, que é terceira, e dois do que o Feirense, segundo classificado, enquanto a Oliveirense é 12.ª, com 18 pontos.







Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.



Oliveirense – Vizela: 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



Samu, aos 37 minutos.



Aidara, 54.



Cassiano, 61.







Equipas:



- Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Pedro Kadri, Pedro Machado (Luiz Henrique, 61), Steven Pereira, Léo Bahia, Oliveira (Pedro Ferreira, 79), Ono (Thalis, 61), Miguel Lima, Jorge Teixeira (Sele Davou, 85) e Bortoluzo (Michel Lima, 61).



(Suplentes: Coelho, Pedro Ferreira, Luisinho, Michel Lima, Hugo Oliveira, Sele Davou, Dionathã, Thalis e Luiz Henrique.



Treinador: Raul Oliveira.



- Vizela: Pedro Silva, João Pedro, Matheus (Mosevich, 80), Aidara, Richard Ofori (Kiki, 66), Ericson (André Soares, 81), Cardozo (Tavinho, 54), Marcos Paulo, Samu, Kiko Bondoso e Cassiano (Francis Cann, 66).



(Suplentes: Ivo, Tavinho, André Soares, Marcelo, João Pais, Kiki, Mosevich, Marcelo Oliveira e Fracis Cann.)



Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorge Teixeira (07), Richard Ofori (11), Cassiano (27), Matheus (42), Oliveira (45), Tavinho (55) e Thalis (86).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.