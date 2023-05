Vizela oficializa saída do treinador Tulipa

"A FC Vizela, Futebol SAD e Tulipa chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes. A decisão, ponderada e discutida numa conversa franca entre administração e treinador, foi tomada de forma mútua e preserva a boa relação entre todos", lê-se na publicação divulgada nas redes sociais do clube.

Desde que Tulipa substituiu o treinador Álvaro Pacheco, em 02 de dezembro de 2022, os vizelenses averbaram sete triunfos, cinco empates e 11 derrotas em 23 partidas para a I Liga, para a Taça de Portugal e para a Taça da Liga, tendo, no campeonato, alcançado a melhor posição e a melhor pontuação da sua história - 40 pontos.