Zé Carlos reforça meio-campo do Vitória de Guimarães por empréstimo do Varzim

O acordo pelo jogador de 20 anos garante ainda aos vimaranenses uma opção de compra não obrigatória de 50% do passe por 400 mil euros e a “possibilidade de aquisição futura de mais 25% por 400 mil euros” até 30 de janeiro de 2024, esclarecem os comunicados de ambos os clubes.



“Caso ambas as opções venham a ser exercidas, o Varzim Sport Club - Futebol SDUQ assegura, ainda assim, a manutenção de 25% do passe do atleta numa futura venda”, refere o comunicado publicado pelos varzinistas.



Natural de Matosinhos, Zé Carlos cumpriu a formação no Senhora da Hora, no Torrão, no Salgueiros, no Rio Ave, no Famalicão e no Varzim, tendo-se estreado pela equipa principal ‘alvi-negra’ na época transata, ainda na II Liga, tendo marcado um golo em 25 jogos oficiais.



O médio internacional sub-21 português é o oitavo reforço oficial do Vitória de Guimarães para a época 2022/23, depois dos defesas Mikel Villanueva e Ryoya Ogawa, do também médio Matheus Índio e dos avançados Jota Silva, Antoñín Cortés, Anderson Silva e André Silva.