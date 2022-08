Zimbabwé está de regresso ao Vilafranquense

Zimbabwé, que foi o autor do golo dos ribatejanos no jogo que ditou a subida à II Liga, diante da União de Leiria (1-1, 4-2 após penáltis), em 2019, volta a Vila Franca de Xira, onde reencontrará o técnico Rui Borges, com quem já havia trabalhado no Mirandela, pelo qual alinhou durante duas temporadas antes de rumar aos "piranhas do Tejo".Depois da passagem pelo Vilafranquense, o futebolista, de 29 anos, viria a representar o Académico de Viseu, nas épocas 2019/20 e 2020/21, tendo, posteriormente, assinado pelo Rio Ave, clube que, na temporada transata, ajudou a garantir o regresso ao principal escalão português e a conquistar a II liga portuguesa de futebol, tendo sido opção em oito desafios dos vila-condenses.O Vilafranquense inicia a II Liga no domingo, com a visita ao terreno do Moreirense, às 15h30.