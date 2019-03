Benfica e Novasemente na final da Taça de Portugal de futsal feminino

Lusa Comentários 30 Mar, 2019, 14:37 | Futsal

Vencedor das últimas três edições da prova, o Benfica chega à final depois de golear o Águias de Santa Marta, por 6-0, apesar de ao intervalo o resultado registar a reduzida vantagem de 1-0.



Ana Maria Pereira, Inês Fernandes, Janice (por duas vezes), Nina e Beatriz Sanheiro marcaram os golos da equipa ‘encarnada', que no domingo vai tentar conquistar o quinto troféu em seis edições, na final desta época, com início às 14:30.



Do outro lado vai estar o Novasemente, que derrotou o Vermoim por 5-3, depois de ter estado a perder por 3-1, com golos de Elsa Ferreira (na própria baliza), Lídia Moreira, Bianca e Pisco, autora de dois tentos.



Os golos do Vermoim foram apontados por Patrícia Magalhães, Ana Azevedo e Cláudia Lobo.