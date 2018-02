Futsal. Campeões europeus chegam a Lisboa ao início da tarde

11 Fev, 2018, 09:16 / atualizado em 11 Fev, 2018, 09:18 | Futsal

A Seleção Nacional conquistou o seu primeiro titulo europeu de futsal, ao impor-se à heptacampeã Espanha por 3-2, num jogo "impróprio para cardíacos".



Em Ljubljana, na Eslovénia, Ricardinho adiantou os portugueses logo nos primeiros minutos da final, mas Espanha, com dois golos, virou o resultado a seu favor no segundo tempo.



Mesmo no limite, a cerca de um minuto do final da partida, Bruno Coelho igualou a contenda, forçando o prolongamento.



Nesta fase, com ambas as equipas a mostrarem respeito mútuo, o sonho português tremeu com a saída por lesão do melhor jogador do Mundo, Ricardinho, mas um livre direto marcado por Bruno Coelho, a menos de um minuto do fim, deu o primeiro título europeu a Portugal.

"Enche de orgulho" os portugueses

O Presidente da República felicitou ainda no sábado a seleção portuguesa de futsal pela conquista do título de campeão europeu, enaltecendo a "prestação ímpar" da equipa que "enche de orgulho" todos os portugueses.



"Mais uma vez os portugueses demonstraram que quando são bons são os melhores. A prestação ímpar dos nossos compatriotas provou as qualidades e o mérito destes atletas que conquistaram pela primeira vez o Campeonato da Europa de Futsal, feito que enche de alegria e orgulho o Presidente da República e todos os portugueses", lê-se numa nota divulgada no site da Presidência da República.



O primeiro-ministro felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que é um triunfo merecido através da rede social Twitter.



"Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu o chefe do Governo.



No tweet, publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".