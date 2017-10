Golo tardio apura Sp. Braga para a Elite da UEFA Futsal Cup

Lusa 12 Out, 2017, 21:18 / atualizado em 13 Out, 2017, 10:42 | Futsal

Além do tento de André Machado, a 24 segundos do fim, também Marinho, aos 39 segundos de jogo, e Cássio, aos 36.41 minutos, marcaram para a formação portuguesa, que até viu a equipa da casa dar a volta, por Rednak (12.05) e Kroflic (34.40).



Com esta vitória, o Sporting de Braga, que se estreia esta época nas competições europeias, soma três pontos no Grupo 2, liderado pelo campeão europeu Inter Movistar, com seis, sendo que se qualificam os três primeiros.



Os minhotos têm os mesmos pontos dos russos do Dina Moscovo, que hoje perderam com o Inter por 4-0, mas também já estão apurados, enquanto os eslovenos, ‘anfitriões’ da ‘poule’, não pontuaram e estão já eliminados.



Os bracarenses entraram no encontro praticamente a ganhar, com o tento de Marinho ainda dentro do primeiro minuto, mas Rednak empatou a meio do primeiro tempo, quando o Brezje se tinha aproximado mais da baliza de Ribeiro.



Na etapa complementar, Kroflic consumou a reviravolta para o emblema esloveno, mas Cássio refez o empate e Machado ‘gelou’ o Pavilhão Desportivo Tabor, colocando o Sporting de Braga na Ronda de Elite.



No sábado, pelas 17:30 de Lisboa, o Sporting de Braga defronta o Dina Moscovo, enquanto o Brezje defronta os espanhóis do Inter, de Ricardinho, na última jornada da fase principal da UEFA Futsal Cup, em dois embates para ‘cumprir calendário’.