Guarda-redes Diego Roncaglio reforça equipa de futsal do Benfica

"O Benfica é um dos maiores clubes do mundo, o maior de Portugal, e não foi nem um pouco difícil fazer esta escolha. É um clube de tradição, um clube que vai lutar por todos os títulos que disputar e, a meu ver, se quero jogar e mostrar o meu trabalho, o Benfica é o clube ideal", disse o guarda-redes, de 28 anos.



Antes de chegar ao Benfica, Diego Roncaglio jogava no Kairat Almaty, no qual conquistou uma Taça do Cazaquistão em 2015, ano em que assinou pela equipa.



No Brasil, o guarda-redes jogou no Jaraguá Futsal e no Joinville/Krona.



Roncaglio é o terceiro reforço já anunciado pelos 'encarnados', que, esta temporada, foram eliminados nas meias-finais do campeonato pelo Sporting de Braga, juntando-se a Robinho e Raúl Campos.