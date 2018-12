Portugal vence Rússia por 4-0 em teste para o Europeu de futsal feminino

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 21:51 | Futsal

Fifó, aos 02 e 22 minutos, e Cátia Morgado, aos 14 e 21 minutos, bisaram na goleada, dois dias depois de Portugal ter vencido o mesmo adversário por 1-0 no primeiro teste no Pavilhão Municipal da Nazaré.



O sorteio hoje realizado ditou que as meias-finais do Europeu vão juntar Portugal e a Ucrânia, enquanto a Rússia defrontará a Espanha, numa fase final que se disputa entre 15 e 17 de fevereiro.



No apuramento, as lusas impuseram-se à República Checa (12-0), Finlândia (3-1) e Sérvia (11-0).