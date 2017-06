Ricardinho dá título espanhol de futsal ao Movistar Inter

Lusa 19 Jun, 2017, 23:01 | Futsal

Num encontro empolgante e muito disputado pelas duas equipas, o Movistar Inter adiantou-se aos sete minutos, por intermédio de Gadeia, mas o Barcelona voltou a deixar tudo empatado a cinco minutos do termo do encontrom, com um golo de Roger Serrano.

Com a final empatada 2-2 e com o encontro também igualado 1-1, foi a vez de entrar em ação o internacional português, eleito o melhor futsalista do mundo, que, a três minutos do final, agarrou a bola, fez um `túnel` ao brasileiro e, com um potente remate, ofereceu o campeonato ao Inter.