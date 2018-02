Rússia de bronze no Europeu de futsal

Lusa 10 Fev, 2018, 20:06 | Futsal

A Rússia conseguiu, desta forma, superar a derrota averbada nas meias-finais frente a Portugal (3-2), que disputa a final com a campeã em título Espanha, e impediu que a seleção do Cazaquistão voltasse a conquistar o terceiro lugar.



Num encontro em que ambas as equipas se mostraram desinspiradas na concretização, a exibição do guarda-redes Zamtaradzce e a expulsão de Douglas Júnior, por um duplo amarelo já perto do final do jogo, foram decisivos para a vitória da Rússia.



Douglas Júnior teve nos pés a oportunidade para empatar o jogo, na cobrança de uma falta a punir uma entrada de Robinho, mas sem direção, e alguns minutos depois o jogador despediu-se do Europeu ao ver o segundo amarelo num derrube a Éder Lima.



A expulsão de Douglas Júnior deixou a sua equipa com menos um jogador nos minutos finais do encontro, que marcou a despedida do brasileiro Cacau como selecionador do Cazaquistão.



Com o tento neste encontro, Éder Lima subiu ao segundo lugar da lista de melhores marcadores do torneio, juntamente com o cazaque Douglas Júnior e os portugueses Pedro Cary e Bruno Coelho, atrás de Ricardinho, que somava seis antes da final de hoje.